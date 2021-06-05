«Поколение дебилов». Вайкуле обидела директора Шатунова своим мнением о песне «Белые розы»

Директор Юрия Шатунова, экс-администратор группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов обозвал Лайму Вайкуле «певицей, которая работает в кабаке» после того, как она назвала «Белые розы» песней для дебилов. Об этом написала «Газета.ru».

Лайма Вайкуле в YоuТubе-шоу Максима Галкина «Музыкалити» нелестно высказалась о группе «Ласковый май». Она сказала, что их творчество — это «очень плохо», а спародировав припев из песни «Белые розы», заявила, что такое сочиняется «для дебилов».

Директор Шатунова в долгу не остался и тоже прошелся по певице. Он сказал, что не дает комментариев об «артистах, которые поют в ресторанах», к которым причислил Вайкуле.

«Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает», — сказал он.

Михаил Шуфутинский, который когда-то тоже пел «Белые розы», в свою очередь, заявил, что на этой песне выросло целое поколение.

«Это ведь не поколение дебилов, правда? Поэтому их песни совсем не для дебилов были написаны, как сказала Лайма», — отметил Шуфутинский.

Вместе с тем шансонье признался, что у Лаймы Вайкуле, по его мнению, «безупречный вкус».

Юрий Шатунов в марте рассказал, как на его глазах убили клавишника «Ласкового мая».