«Покойся с миром». Макгрегор выразил соболезнования после смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион в двух весовых категориях и соперник Хабиба Нурмагомедова Коннор Макгрегор прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Об этом Макгрегор написал в своем Twitter.

Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов Конор Макгрегор.

О смерти Нурмагомедова-старшего стало известно 3 июля. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Позже друг Абдулманапа уточнил, что тот скончался из-за осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция — с COVID-19 57-летний отец Хабиба боролся несколько месяцев.

Соболезнования семье погибшего принесли многие спортсмены, коллеги, друзья и знакомые Абдулманапа. В их числе оказались и президент России Владимир Путин, и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Похороны Нурмагомедова-старшего могут состояться этой ночью.

Родные Абдулманапа сообщили, что в церемонии примет участие только близкий круг родственников. Они призвали остальных не приезжать, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.