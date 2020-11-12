Покойных солистов группы «Иванушки» «оживят» на юбилейном шоу

«Один номер будет посвящен Олегу Яковлеву, другой — Игорю Сорину. Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история», — уточнил Садовников.

Он пообещал, что преставление растрогает зрителей. В настоящий момент технические подробности воплощения идеи в жизнь неизвестны. Режиссер отметил, что за год возможности могут расшириться.

Собеседник издания уточнил, что участники коллектива появятся в привычных для всех образах. На выступлениях будут использоваться спецэффекты.

В наше время в кругу знаменитей все чаще делают подобные эксперименты с «оживлением» умерших, например при помощи голографического изображения. Так, американский рэпер Канье Уэст в честь 40-летнего юбилея супруги Ким Кардашьян подарил ей голограмму умершего отца Роберта Кардашьяна.