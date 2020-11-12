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    12 ноября 2020, 12:25

    Покойных солистов группы «Иванушки» «оживят» на юбилейном шоу

    Полина Петрова

    Режиссер Никита Садовников рассказал, что покойных солистов музыкальной группы «Иванушки» «оживят» на юбилейном шоу, которое перенесли на ноябрь будущего года по причине пандемии COVID-19. На сцене появятся все участники группы, пишет сайт NEWS.ru.
    Покойных солистов группы «Иванушки» «оживят» на юбилейном шоу

    «Один номер будет посвящен Олегу Яковлеву, другой — Игорю Сорину. Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история», — уточнил Садовников.

    Он пообещал, что преставление растрогает зрителей. В настоящий момент технические подробности воплощения идеи в жизнь неизвестны. Режиссер отметил, что за год возможности могут расшириться.

    Собеседник издания уточнил, что участники коллектива появятся в привычных для всех образах. На выступлениях будут использоваться спецэффекты.

    В наше время в кругу знаменитей все чаще делают подобные эксперименты с «оживлением» умерших, например при помощи голографического изображения. Так, американский рэпер Канье Уэст в честь 40-летнего юбилея супруги Ким Кардашьян подарил ей голограмму умершего отца Роберта Кардашьяна.