Поклонская назвала смешными слухи о смене духовника

Депутат и заместитель председателя комитета Госдумы Наталья Поклонская опровергла слухи о своем новом духовнике, которые возникли после того, как депутат побывала в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

По итогам посещения монастыря она написала на своей странице «Вконтакте»: «Главное — это чувство свободы и счастья. Именно эти чувства я испытываю в родном храме в Симферополе и в новом для меня месте — Нило-Столобенской пустыни. В наше время сложно встретить людей, от общения с которыми ощущаешь гордость за свою причастность к вере и невероятное чувство свободы. Если кому-то понадобится найти духовника Поклонской, то вам сюда — на Русский Север или теплый и родной юг».

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Это дало повод СМИ считать, что Наталья Поклонская нашла себе нового духовника. Однако сама депутат назвала их смешными.

«Я никогда не отчитывалась и не заявляла, что у меня есть духовный отец и кто он. Это мое личное дело. Из моих уст никто никогда не слышал, что у меня есть духовный отец. Каждый имеет право на свое личное пространство и тайны. Мне смешно читать, когда СМИ пишут „духовник Поклонской заявил…“. Мне интересно, кому нужно было представить, что у Поклонской есть духовник?» — заявила она радиостанции «Говорит Москва» .