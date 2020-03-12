Поклонская рассказала о сложностях развода с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала подробности своего развода с мужем. Она отметила, что этот период стал для нее одним из самых сложных за длительное время.

Об этом Поклонская рассказала в своем интервью RT.

Политик призналась, что честные и добрые отношения ее частично разочаровали.

Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты же все это могла увидеть и раньше, но ты же позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: «Хватит!». Себя ругаешь. Ну почему ты даешь возможность? Надо сразу говорить Наталья Поклонская.

Поклонская подчеркнула, что этот период был для нее таким же сложным, как и события 2014 года (тогда Крым возвращался в состав России после референдума).

Супруги прожили в браке чуть больше года — они поженились в августе 2018-го. О расставании пары стало известно в сентябре 2019 года. Об этом рассказал заслуженный юрист России, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, который на тот момент еще был мужем Поклонской. Он заявил, что оба супруга — лидеры, это создает в их семье «гремучую смесь».