Поклонская посоветовала Шнурову и Валерии не идти в политику

Депутат считает, что каждый должен заниматься своим делом, а звездам в политике делать нечего.

«Чтобы наши звезды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны», — написала Поклонская в своем Telegram-канале. Также она пошутила, что такими темпами шоу «Голубой огонек» скоро начнут снимать в Госдуме.