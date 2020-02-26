26 февраля 2020, 15:20
Поклонская посоветовала Шнурову и Валерии не идти в политику
Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала совет Сергею Шнурову и певице Валерии, которые решили попробовать себя в политике. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Депутат считает, что каждый должен заниматься своим делом, а звездам в политике делать нечего.
«Чтобы наши звезды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны», — написала Поклонская в своем Telegram-канале. Также она пошутила, что такими темпами шоу «Голубой огонек» скоро начнут снимать в Госдуме.