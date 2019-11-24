Поклонская одобрила выступление Ротару в России и пригласила ее на кофе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала выступления украинских артистов в России и наоборот отличным шагом для нормализации отношений. Так она прокомментировала решение Софии Ротару выступить в России.

«Если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — написала Наталья Поклонская в своем Telegram-канале, свой пост она сопроводила фотографией с чашкой кофе.

По словам депутаты, жители и России, и Украины устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление. Поклонская подчеркнула, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, и о Крыме в частности. От этого, считает депутат, их музыка не будет звучать по-другому и творчество не перстанет быть ценным.

Артистка с начала 70-х практически ежегодно участвовала в программе «Песня года», но в 2018-м отменила свое выступление из-за введения военного положения на Украине. Теперь Ротару собирается выступить на фестивале «Легенды Ретро FM», который пройдет в декабре.