Поклонников удивила физическая форма недавно родившей Татьяны Арнтгольц

Поклонников удивила физическая форма российской актрисы Татьяны Арнтгольц, которая недавно стала мамой во второй раз. Она появилась на съемках шоу телеканала НТВ «Жди меня», написала «Экспресс газета».

На знаменитости был красный брючный костюм и бежевые туфли. Волосы Татьяны завили. По словам тех, кто присутствовал на съемочной площадке, артистка очень быстро вернулась в форму после родов, сообщил сайт «Дни.ру».

Арнтгольц родила ребенка от актера Марка Богатырева. Мальчика назвали Данилой. Также у Татьяны есть 12-летняя наследница Мария от ведущего Ивана Жидкова.