Поклонников удивил новый образ Юрия Гальцева

Отмечается, что 59-летний артист сильно похудел и сменил прическу. Отмечается, что Гальцев так сильно изменился ради своей возлюбленной, которая младше его на 30 лет.

«Глаза дружбы редко ошибаются», говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, и вижу в них столько тепла и любви!» — написала в соцсетях коллега Гальцева Елена Степаненко.

Ранее она призналась, что для нее стало неожиданностью желание Евгения Петросяна развестись. Он сказал ей об этом ночью перед гастрольным турне Степаненко.

«И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: „Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю“», — поделилась артистка.

Степаненко развелась с Петросяном в 2018 году после 33 лет брака. Сейчас бывшие супруги продолжают раздел имущества через суд. Вскоре после расторжения их брака СМИ сообщили, что Петросян вновь женился — на Татьяне Брухуновой.