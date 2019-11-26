Поклонников удивил новый образ Джоли

Корсетное платье бежевого цвета вызвало споры среди поклонников голливудской звезды. Часть фанатов предположила, что так актриса хотела подчеркнуть бледность кожи. Другие поклонники заявили, что Джоли в светлом платье «потерялась».

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Также вопросы у пользователей Сети возникли и из-за диссонанса простого, но элегантного образа Джоли и простенькой одежды дочери. 11-летняя Вивьен вышла из дома в джинсах и футболке с мультяшным героем.

Поклонники отметили, что знаменитость можно было бы спутать с обычной горожанкой, сообщил сайт «Дни.ру».