Поклонников удивил новый образ Джоли
Привыкшие видеть в Анджелине Джоли икону стиля поклонники остались в недоумении из-за ее выбора одежды и аксессуаров для рождественского шопинга. Об этом сообщил сайт Woman.ru.
Корсетное платье бежевого цвета вызвало споры среди поклонников голливудской звезды. Часть фанатов предположила, что так актриса хотела подчеркнуть бледность кожи. Другие поклонники заявили, что Джоли в светлом платье «потерялась».
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Также вопросы у пользователей Сети возникли и из-за диссонанса простого, но элегантного образа Джоли и простенькой одежды дочери. 11-летняя Вивьен вышла из дома в джинсах и футболке с мультяшным героем.
Поклонники отметили, что знаменитость можно было бы спутать с обычной горожанкой, сообщил сайт «Дни.ру».