Поклонников Пугачевой растрогало ее появление на сцене с дочкой

В конце последнего концерта артистки на сцену вышла вся ее семья.

«Очень переживали и волновались, ведь никогда не были на концерте у мамы», — подписали публикацию.

После выступления мамы Лиза обняла ее прямо перед зрителями. Поклонники оказались в восторге от такого проявления чувств. В комментариях подписчики заметили: «Вот так, выйти и спеть, и всех своих детей встретить на сцене, вот какое счастье. Она — многодетная мать», «Тронуло до слез. Великая женщина».