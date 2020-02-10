10 февраля 2020, 11:19
Поклонников Пугачевой растрогало ее появление на сцене с дочкой
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева появилась на сцене вместе с дочкой Лизой Галкиной. Видеозапись их выступления появилась на странице девочки в Instagram. Об этом сообщило РИА ФАН.
В конце последнего концерта артистки на сцену вышла вся ее семья.
«Очень переживали и волновались, ведь никогда не были на концерте у мамы», — подписали публикацию.
После выступления мамы Лиза обняла ее прямо перед зрителями. Поклонники оказались в восторге от такого проявления чувств. В комментариях подписчики заметили: «Вот так, выйти и спеть, и всех своих детей встретить на сцене, вот какое счастье. Она — многодетная мать», «Тронуло до слез. Великая женщина».