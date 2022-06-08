Поклонников Екатерины Варнавы удивила ее худоба

Светское мероприятие в Парке Горького посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, который опубликовал фотографии Екатерины Варнавы с мероприятия. Поклонников удивила худоба артистки, написали «Дни.ру».

Варнава появилась на мероприятии в черном наряде и с убранными волосами. Девушка давно была стройной, но этот наряд особенно подчеркнул ее худобу. Большинство поклонников восхитились образом артистки, однако некоторые придрались к ее виду, сочтя Варнаву слишком худой.

«Мать, ешь калории! Совсем отощала! Расстройство пищевого поведения налицо», — такие комментарии оставляли пользовательницы Сети под фотографиями Екатерины Варнавы.

Сам Киркоров появился на мероприятии в летнем костюме, украшенном яркими цветами, и опубликовал множество фотографий со звездами. В частности, поп-король сфотографировался со Светланой Бондарчук, Владом Лисовцом и Алесей Кафельниковой.