Поклонники Земфиры предположили, что она решила уйти со сцены

Российская любимица публики Земфира может уйти со сцены. Фанаты артистки начали высказывать такое предположение после того, как в аккаунте певецы в Instagram появился неоднозначный пост. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

Земфира заявила, что в мире наступили темные времена. Певица перестала понимать, что происходит. Пандемия короновируса также внесла свою лепту в сегодняшние события и просто убила профессию, считает Земфира.

«Больше ничего не хочу: ни концертов, ничего», — заявила артистка. Она подчеркнула, что пропавшие билеты не сравнятся с исчезновением целой профессии.

Для общения со своими подписчиками исполнительница популярных хитов выбрала белый цвет шрифта на черном фоне без принятых в stories ярких фотографий и эмодзи.

Земфира добавила, что в 2020 года из девяти запланированных фестивалей смогла выступить лишь на двух. В этом году она выпустила новый альбом и была готова показать поклонникам программу, но концерты так и не получились. Певица указала на то, что «устала работать вхолостую» и что у нее опускаются руки.