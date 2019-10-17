Поклонники Заворотнюк посчитали фейковой новость-опровержение о погребении актрисы

Пранкер Вован отказался ловить хайп на болезни Заворотнюк Подробнее

Редакция ИА Nation News с огромным уважением относится к творчеству Заворотнюк и искренне надеется на ее выздоровление, говорится в сообщении. Поэтому корреспондент съездил на «тайную» могилу на кладбище в деревне Анкудиново, где якобы похоронили актрису. Так журналисты пытались опровергнуть слухи, порочащие имя актрисы. О полученной информации сотрудник издания рассказал в своем материале.

Тем не менее эта новость попала в разряд фейковых. Туда ее занесла команда, которая ведет канал в Instagram в поддержку актрисы. В соцсети поклонники Заворотнюк завели рубрику из серии «фейк-ньюз», куда заносят недостоверные новости о знаменитости. Среди них оказался и материал ИА Nation News от 16 октября «Слухи о тайном погребении Анастасии Заворотнюк не нашли своего подтверждения». В издании предположили, что команда артистки не читает материалы до конца.

В августе стало известно, что врачи диагностировали у Заворотнюк онкологическое заболевание. Продюсер Андрей Разин заявлял, что у актрисы четвертая стадия рака мозга. Родные и близкие актрисы большинство слухов не комментируют.