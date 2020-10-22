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    22 октября 2020, 10:25

    Поклонники заподозрили у Нюши новую беременность

    Анастасия Калинина

    Певица Нюша опубликовала в соцсетях очередную фотографию, но в этот раз поклонники разглядели округлившийся животик. Сама звезда пока не прокомментировала слухи.

    Нюша поделилась с подписчиками фото в Instagram, на котором она позирует в черном мини-платье. Сама певица особо не стала расписывать под фото, а просто предложила фанатам сказать, какое фото лучше.

    Однако поклонники обратили внимание, что у звезды виден небольшой животик, который она прикрывает рукой. Конечно, были и те, кто решил, что в животе не ребенок, а плотный ужин. Но многие все-таки заподозрили вторую беременность.

    «Мне одной показалось, что она беременна?» — поинтересовалась пользователь с ником kriukova6488.

    «Похоже, да, она снова беременна», — предположила marinafilatova6548. «Мне кажется, нам не показалось», — не успокаиваются фанаты.

    Осталось дождаться от певицы очередных опровержений или в этот раз внимательные поклонники все-таки не ошиблись. Пока Нюша воспитывает маленькую дочь Симбу.

    Ранее Нюша рассказала, как увела мужа Игоря Сивова из предыдущей семьи, передает «Газета.ru».