Поклонники заподозрили между тиктокерами Милохиным и Карамбейби роман

Поклонники пары битмейкера Славы Марлоу и блогера Карины Карамбейби забили тревогу — молодые люди расстались, а виной этому Даня Милохин. Но представители звезд посоветовали не спешить с выводами.

Об романе Марлоу с Карамбейби начали говорить в феврале этого года. Это началось из-за комментариев музыкального продюсера под фотографиями девушки и совместного снимка с поклонницей в Instagram.

Молодые люди старались не афишировать отношения, хотя Марлоу успел снять за этот период тиктокершу в клипе на песню «Ты горишь, как огонь». Также звезды вместе выступили на премии «МУЗ-ТВ». Но после они официально подтвердили свой роман в интервью для издания GQ.

Но на днях битмейкер опубликовал Stories своей возлюбленной в компании Дани Милохина, сопроводив это смайликом с разбитым сердцем. Подписчики сразу решили, что отношениям конец. Более того, сам Милохин стал слишком часто выкладывать совместные фото и видео с Кариной Карамбейби.

Однако пока волноваться не о чем. Издание PeopleTolk со ссылкой на представителя Милохина сообщило, что блогеры только друзья. Сейчас они много времени проводят вместе, потому что участвуют в одном проекте. Официальный представитель Карины Карамбейби тоже дала комментарий, объяснив все это хайпом Марлоу.

«Они в туре, поэтому проводят много времени вместе. Их просто бросили в такие обстоятельства, где они два подростка, а все вокруг взрослые. А Славе, наверное, просто захотелось похайпить», — сказал представитель.

В середине июня глава Дирекции кинопостпродакшна Первого канала Антон Ненашев заявил, что, по его мнению, у тиктокера Дани Милохина есть влиятельный любовник, который помогает ему в продвижении.