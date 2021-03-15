Поклонники заподозрили, что Бузова завела роман с музыкантом

Поклонники ведущей Ольги Бузовой заподозрили, что девушка завела роман с певцом Алексеем Воробьевым. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором изображает с артистом любовь с первого взгляда, написал сайт «Дни.ру».

Уточняется, что видео снято согласно одному из трендов TikTok. Пользователи Сети записывают ролики, в которых показывают себя в состоянии влюбленности. Под публикацией Бузовой появилось множество комментариев. Фанаты вспомнили, что Ольга совсем недавно рассталась с блогером Давидом Манукяном.

«Это новая история любви? Быстро Дава подвинулся», — заметили поклонники.

Артистка пообещала показать на своей странице еще одно видео. Ольга пояснила, что выложит неудачные дубли с участием Алексея.

Ранее бывший участник скандального шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что Бузова якобы употребляет слишком много спиртного. Блогер заявил, что беспокоится за певицу, которая появляется на публике в состоянии алкогольного опьянения.