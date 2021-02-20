Прощание с Андреем Мягковым проходит в МХТ им. А. П. Чехова. Трансляция

В Театре МХТ имени А. П. Чехова проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. «360» ведет прямую трансляцию траурного мероприятия.

Поклонники выстроились в очередь, чтобы проститься с любимым артистом.

После прощания состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Андрея Мягкова не стало 18 февраля. У него осталась жена — актриса Анастасия Вознесенская.

Андрей Мягков родился 8 июля в Ленинграде в 1938 году. Сначала он окончил Ленинградский химико-технологический институт, потом переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Сначала он служил в «Современнике», а с 1977 года и до конца своих дней — в МХТ имени Чехова.

Андрея Мягкова часто приглашали играть в театре, но зрительскую любовь ему принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», а также «Жестокий романс» и «Гараж».