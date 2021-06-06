Поклонники высмеяли наряд Бузовой на премии «Муз-ТВ»

Певица Ольга Бузова на вручение музыкальной премии «Муз-ТВ» явилась в образе жар-птицы. Журналистам она заявила, что теперь вышла на свободу. Но пользователи не поняли посыл артистки и высмеяли ее наряд.

Видео появилось на странице в Instagram музыкальной премии.

«Сейчас я вышла на свободу. Я свободна. Я красива. Я богата. Я знаменита», — сказала девушка.

После увиденного пользователи Сети начали активно высказывать свое недовольство поведением артистки. Большинство попросту высмеяли ее наряд.

«Клоунесса как всегда», — написала девушка под ником kabaeva_87.

«Ну, вылитый монгол», — заявила yuliaustinova.

«Образ — жесть! Ей 50?» — возмутилась kaullman.

Некоторые в шутку предположили. что Бузова уснула в обертках от конфет, ряд девушек отметили, что костюм выглядит очень дешево.

«Образ опять как маскарад. Хочется уже увидеть Ольгу Бузову в красивом вечернем платье, которое бы подчеркнуло все ее достоинства, чтобы была как леди, а не как в каком-нибудь спектакле», — написала поклонница.

Переживающие за здоровье певицы подписчики предложили ей сходить к психологу. Им показалось, что Бузова слишком много говорит о себе.

В конце мая стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова станет наставником в шоу «Х-фактор» в Белоруссии.