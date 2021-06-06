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    06 июня 2021, 10:33

    Поклонники высмеяли наряд Бузовой на премии «Муз-ТВ»

    Анастасия Калинина

    Певица Ольга Бузова на вручение музыкальной премии «Муз-ТВ» явилась в образе жар-птицы. Журналистам она заявила, что теперь вышла на свободу. Но пользователи не поняли посыл артистки и высмеяли ее наряд.

    Видео появилось на странице в Instagram музыкальной премии.

    «Сейчас я вышла на свободу. Я свободна. Я красива. Я богата. Я знаменита», — сказала девушка.

    После увиденного пользователи Сети начали активно высказывать свое недовольство поведением артистки. Большинство попросту высмеяли ее наряд.

    «Клоунесса как всегда», — написала девушка под ником kabaeva_87.

    «Ну, вылитый монгол», — заявила yuliaustinova.

    «Образ — жесть! Ей 50?» — возмутилась kaullman.

    Некоторые в шутку предположили. что Бузова уснула в обертках от конфет, ряд девушек отметили, что костюм выглядит очень дешево.

    «Образ опять как маскарад. Хочется уже увидеть Ольгу Бузову в красивом вечернем платье, которое бы подчеркнуло все ее достоинства, чтобы была как леди, а не как в каком-нибудь спектакле», — написала поклонница.

    Переживающие за здоровье певицы подписчики предложили ей сходить к психологу. Им показалось, что Бузова слишком много говорит о себе.

    В конце мая стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова станет наставником в шоу «Х-фактор» в Белоруссии.