Поклонники восхитились стройной фигурой Ларисы Долиной в купальнике

Популярная певица Лариса Долина опубликовала очередное фото в купальнике, на этот раз с фестиваля «Новая волна» в Сочи. Снимок появился на ее странице в Instagram и сразу вызвал волну восхищенных комментариев.

Лариса Долина очень преобразилась в последнее время. Она не только похудела на 20 килограммов, но и стала выглядеть заметно моложе. Секретов своей красоты она не раскрывает, но не раз уже отмечала: она уверена, что возраст в паспорте — просто цифра на бумаге.

Певица иногда сталкивается с тем, что хейтеры считают ее одежду не подходящей артистке по годам. Долина отвечает им, что настоящий возраст — только в душе человека и в его отношении к жизни. Иногда она отвечает на критику резкими словами. Но совершенно не смущается от замечаний и продолжает постить фотографии в купальниках или платьях, которые подчеркивают природные формы.

Лариса Долина — не единственная артистка, которая после 60 лет стала выглядеть просто потрясающе. На вершине по-прежнему остается София Ротару, которая словно не подвластна годам. Больше всего обсуждений вызывает Алла Пугачева: после того, как она вышла замуж за Максима Галкина, Примадонна стала выглядеть моложе и счастливее.