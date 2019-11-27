Поклонники усыпали цветами могилу Началовой на Троекуровском кладбище в Москве

Журналисты выяснили, что происходит на могиле Началовой Подробнее

По информации издания, фанаты не забывают посещать кладбище, на котором похоронили Началову. Поклонники певицы до сих пор усыпают ее могилу цветами и мягкими игрушками.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на захоронении погибшей происходят странные вещи. На могиле артистки стали продавать паломнические туры и собирать землю, чтобы добавить ее в суп или чай. Некоторые фанаты верят, что Началова, как святая, «помогает страждущим». Около двух месяцев назад журналисты посетили могилу Началовой, чтобы эту проверить информацию.

Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года из-за заражения крови и сердечной недостаточности. Ее сердце не справилось с нагрузкой. Артистка скончалась в Государственной Клинической Больница имени С. П. Боткина в Москве. Коллеги и поклонники простились с Началовой 21 марта.