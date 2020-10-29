Поклонники удивились худобе Пелагеи после ее разрыва с хоккеистом Телегиным

На снимке она предстала в легком черном платье в цветочек. На ее плечи накинут черный кардиган с мехом. В подписи к фото знаменитость намекнула, что ей удалось заметно похудеть. Поклонники сравнили ее с «девочкой» и сделали большое количество других комплиментов. По словам доброжелателей, жизнь у Пелагеи только начинается. Они успокоили ее, что развод всегда является непростым периодом в жизни.

Накануне СМИ писали, что совместная жизнь с Телегиным плохо отразилась на психологическом здоровье и душевном состоянии певицы. Звезда постоянно ревновала хоккеиста к другим женщинам и думала, что она недостаточно красива, пишет iReactor.

После рождения дочери Таисии артистка набрала вес. Когда в паре появился ребенок, отношения супругов начали портиться. Пелагея призналась, что ей нужно было сильное мужское плечо, однако поддержки не было.