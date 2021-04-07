Поклонники шоу «Маска» попросили убрать Змею из программы

Поклонники шоу «Маска» раскритиковали Змею. В комментариях на странице в Instagram ведущего Вячеслава Макарова они попросили убрать ее из программы. Об этом сообщило ИА Nation News.

Большинству зрителей понравились Заяц и Носорог, а вот Змею не оценили и назвали скучной. Некоторые предположили, что это костюм Светланы Лободы.

«У змеи шикарный костюм и номера, но неинтересна и абсолютно однообразна. А вот мужчины огонь. Носорог, Крокодил, Заяц, Лама — класс»; «Змея раздражает, какой-то негатив от нее, даже голос не спасает и кривляется много»; «С языка сняли, пусть в следующем выпуске Змея уходит», — такие комментарии появились на странице.

Ранее дочь Филиппа Киркорова восприняла крайне близко к сердцу разоблачение Единорога в шоу «Маска». После того, как король российской эстрады сорвал покров тайны с любимца своей дочери, его ожидал скандал.

В костюме Единорога скрывалась певица Ирина Дубцова. Киркоров рассказал, что его дочь беспокоилась по поводу героя шоу на телеканале НТВ. Он рассказал, что девочка долго плакала.