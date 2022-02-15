Поклонники Селин Дион заподозрили у нее неизлечимую болезнь

Фанаты 53-летней певицы Селин Дион обеспокоены ее исчезновением с глаз общественности, а также целой чередой отмен концертов. Поклонники подозревают у артистки серьезную болезнь, о которой Дион не хочет никому рассказывать, написало издание Nowtolove.com.

Уже не раз певица отменяла свои выступления по причине судорог. О них сама артистка рассказывала в интервью журналистам. Из-за этого недуга Дион физически не может выходить на сцену, сообщили «Дни.ру».

Впервые ее концерты были отменены осенью прошлого года. Затем артистка отменила и зимние выступления. По словам близкого друга знаменитости, Дион сейчас вылядит плачевно, а ее недуг, причину которого медики так и не могут установить, с каждым днем только обостряется.

Как сообщает инсайдер, при росте 170 сантиметров она не так давно весила всего лишь 43 килограмма. Поклонники певицы предполагают, что она неизлечимо больна.