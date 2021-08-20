Поклонники Рудковской восхитились ее платьем на «Новой волне»

Продюсер Яна Рудковская предстала на красной дорожке фестиваля «Новая волна» в платье от кутюр. Вот только из-за длинного шлейфа ей удалось несколько запутаться в собственном наряде. На помощь светской львице подоспел ведущий Андрей Малахов. Об этом написал сайт 7days.ru.

Звезда ковровой дорожки не растерялась и назвала эту ситуацию «маленьким конфузом». Видео с мероприятия Рудковская выложила в своем аккаунте в Instagram. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Тот случай, когда кутюрное платье от моего друга Джорджа произвело фурор на красной дорожке, блеск бриллиантов затмил фотокамеры, а Андрей помог мне с маленьким курьезом. Мы красиво открыли», — написала продюсер.

Под постом поклонники решили поддержать Рудковскую. Они отметили ее великолепный образ и красивый цвет вечернего платья.

«Шикарная женщина!»; «Красиво»; «Очень красиво, особенно босоножки!»; «Очень нравится платье, особенно его цвет»; «Вы прекрасны»; «Яна с такой фигуркой и стройными ножками прекрасно демонстрирует вечерние платья! В этом платье шлейф бы поменьше, смотрелось бы тоже эффектно, но тогда он бы не запутался… В целом, красиво!»; «Красотка, супер, платье, как всегда бомба», — написали фолловеры.

Вечернее платье Яны Рудковской создано ливанским брендом Georges Hobeika. Архитектор и дизайнер одежды Джордж является давним другом продюсера.