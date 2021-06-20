Поклонники предположили причины конфликта между Киркоровым и Пугачевой с Галкиным

Поклонники выдвинули предположения, почему испортились отношения между Филиппом Киркоровым и парой Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ранее Киркоров не поздравил Галкина с днем рождения в Instagram. Подписчики отметили, что их взаимоотношения уже давно стали более прохладными.

Некоторые предположили, что Киркорова обидело то, что Пугачева не поздравила его с днем рождения. Также прозвучала версия, что Галкин ревновал жену к бывшему супругу.