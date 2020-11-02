Поклонники похвалили Агутина и Варум за то, что они «не скрывают старость»

На фото артисты запечатлены на фоне осеннего леса. Подписчики отметили, что супруги одеты просто, в темные куртки и черные вязаные шапки. На лице Варум нет косметики. Пользователи Сети заявили, что смотреть на таких знаменитостей намного приятнее, чем на снимки некоторых их коллег с заметной ретушью: «Не скрывать старость — это плюс», «Домашние и уютные», «Вы такие, как и мы», «Грязь к вам не липнет».

Одна из подписчиц написала, что пара словно превратилась из звездной в обычную российскую семью, информирует NEWS.ru.

Агутин и Варум вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года в России.

Ранее композитор Максим Фадеев эмоционально отреагировал на номинацию певца Леонида Агутина на премию «Грэмми». Он признался, что и сам всю жизнь мечтал получить престижную награду. Продюсер поделился с подписчиками в Instagram своим восторгом по этому поводу.