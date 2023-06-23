Знаменитости 23 июня 2023, 16:17 Поклонники Пелагеи похвалили певицу за хорошую фигуру

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Поклонники певицы Пелагеи похвали ее за хороший внешний вид и отличную фигуру. Артистка поделилась фотоснимками из фитнес-зала на своей странице в соцсетях, написал сайт kp.ru.

На кадрах видно, как певица занимается аэройгой в телесных топе и лосинах.

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Некоторые из поклонников отметили, что артистка за последнее время сильно сбросила в весе. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным певица сделала стрижку и убрала челку. Тогда артистка сообщала, что решила вернуться к образу шестилетней давности.