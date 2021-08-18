Поклонники оценили новое фото Прилучного

Российский актер Павел Прилучный поделился с поклонниками новым снимком в своем Instagram-аккаунте. Фотография вызвала шквал комментариев от поклонников. Об этом сообщили Nation News.

Павел Прилучный получил свою известность благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Актер не слишком активен в социальных сетях, поэтому каждое новое фото вызывает среди поклонников ажиотаж. На днях в его профиле появился новый снимок. На фото актер изображен в белой майке, а его волевой взгляд устремлен вдаль.

«Друзья, вы знаете, я не очень люблю фотографироваться и вообще считаю себя не особо фотогеничным. Но Пашка делает чудеса! Спасибо тебе за уделенное время и столько крутых снимков!» — подписал снимок актер.

Фанаты актера оценили новую фотографию. Многие пользователи похвалили снимок и заявили о том, что Павел слишком критичен к себе. Подписчики отметили, что на фотографиях он получается хорошо.

«Прилучный — это наш ответ Голливуду. Пусть обзавидуются!» — написал один из пользователей.