Знаменитости 19 ноября 2023, 05:08 Поклонники ополчились на Тиму Белорусских из-за концерта в Москве Shot: концерт Тимы Белорусских в столичном клубе Atmosphere закончился скандалом РИА «Новости»

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Концерт Тимы Белорусских в московском клубе Atmosphere закончился скандалом, поклонники потребовали извинений за опоздание и слишком короткое выступление. Об этом фанаты исполнителя рассказали Telegram-каналу Shot.

В афише клуба значилось, что выступление Белорусских начнется в 19:00, но артист опоздал и на сцене появился после 20:00. Белорусских за час спел свои хиты про незабудку и мокрые кроссы и пошел покурить.

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После он пообщался с поклонниками и заявил, что «больше не гуляет», поэтому после концерта направляется домой отдыхать. Фанаты рассказали Shot, что остались недовольны концертом — сначала пришлось долго ждать исполнителя, слушать малознакомых диджеев, а потом концерт закончился слишком быстро. Поклонники требуют от артиста извинений.

В январе 2021 года Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) задержали за хранение наркотиков. У музыканта нашли гашиш и амфетамин.