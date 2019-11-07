Поклонники не узнали Волочкову в новом имидже

Балерина опубликовала позже и фото в купальнике, хвастаясь отличной физической формой.

Поклонники оценили новый стиль Волочковой: «Не узнать! Два раза фото увеличивала, этот образ надо оставить», «Ого! Не узнала, на Орбакайте похожа с первого взгляда. Очень вам идет. Шикардос!», «Анастасия, Вы здесь похожи на Светлану Светличную», «Какая хорошенькая», «Неузнаваема!», «Интересно, вам очень идет! И видно, что вес сбросили», «Прическа очень к лицу. Вы сменили стилиста?», «Настя, а как Вам удалось так сильно похудеть?»