Поклонники не узнали постаревшего Леонтьева

Журналист Михаил Зыгарь поделился в соцсети фотографией народного артиста России Валерия Леонтьева. Под постом собралось множество комментариев от фанатов, которые не смогли узнать постаревшего певца без грима.

Зыгарь опубликовал снимок с Леонтьевым в Instagram. На кадре исполнитель стоит с книгой в руках, одетый в черную кепку и куртку. Пользователи сразу же принялись обсуждать его.

«Долго на не могла понять — Хакамада или Леонтьев», — заявила одна из комментаторов.

«Да… не только у меня был тяжелый год», — подхватил другой.

«Тысячи чертей, это Леонтьев?» — задался вопросом пользователь.

Под постом было еще множество вопросов о том, кто же именно запечатлен на фото. При этом нашлись и те, кто встал на защиту артиста.

«Даже очень хорош собой. Обаятельный и привлекательный», — отметили в комментариях.

«Нормально, Валерий! Так держать! Здоровья! А что все хотят? Не будет выглядеть 71-летний человек на 18», — поддержал один из фанатов.

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года. За годы своей музыкальной карьеры записал более 20 альбомов. Является обладателем премий World Music Awards, «Золотой граммофон» и других.