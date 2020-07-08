Поклонники Насти Каменских обнародовали ее фото с животом

На странице в соцсети Instagram, которую ведут фанаты пары Насти Каменских и Потапа, появился снимок с беременной певицей. Поклонники использовали последний кадр с личного аккаунта исполнительницы и немного его отредактировали. Они сделали коллаж из двух снимков.

На фотографиях Каменских стоит в поле с высокой травой в белом свободном платье. Фанаты увеличили певицы живот, чтобы она казалась беременной, причем на последних месяцах.

«Первое фото — то, чего многие уже ждут не дождутся», — намекнули авторы изображений.

Многие пользователи Instargam, подписанные на фан-аккаунт, подумали, что исполнительница действительно скоро станет мамой. Они принялись ее активно поздравлять. Другие не поверили в это и решили лишний раз переспросить, правда ли Каменских ждет ребенка.

Одна из подписчиц посоветовала артистке поторопиться и завести детей. По ее словам, «лучше сразу родить двух», так как позже это будет сделать проблематично, считает девушка.