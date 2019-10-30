Поклонники нашли снимки Зеленской без строгих платьев

Елена Зеленская сменила классические костюмы и платья на более демократичный наряд. Она пришла на встречу с журналисткой издания «Апостроф» в коричневой кожаной юбке и водолазке того же тона.

Интернет-пользователи создали аккаунт, где публикуют старые образы Зеленской. Ранее супруга лидера Украины не носила строгие наряды и мешковатые костюмы. На некоторых из снимков она выглядит достаточно скромно. Так, на одном из кадров Елена запечатлена с подругами в модном джинсовом костюме.

Также интернет-пользователи нашли в Сети фотографию, где Зеленская позирует в домашней одежде и с котом на руках.

Ранее Елене Зеленская с супругом Владимиром посетила Японию. Она прибыла на интронизацию японского императора в желтом платье, за что первую леди Украины раскритиковали. Согласно протоколу, существующему еще со Средних веков, одежду этого цвета могут на приемах носить только император и члены его семьи.