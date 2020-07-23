Поклонники и коллеги поздравили Константина Богомолова с 45-летием

Поклонники и коллеги поздравили режиссера Константина Богомолова с 45-летием. Он отмечает день рождения сегодня, 23 июля.

Приятные слова и пожелания оставили пользователи Сети под его публикациями в Instagram-аккаунте: «С днем рождения, хороший человек», «Желаю всего, и побольше», «С юбилеем!».

Последние месяцы Богомолов и его жена, телеведущая Ксения Собчак, проводили большую часть времени в загородном доме, соблюдая режим самоизоляции. В июне супруги ненадолго уехали отдохнуть в Санкт-Петербург, пишет «Экспресс газета».

Режиссер отмечал, что карантин и пандемия коронавируса дались ему нелегко, так как он все время чувствовал эмоциональное напряжение. В настоящий момент Богомолов возвращается к обычному образу жизни и работе.