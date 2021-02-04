Поклонники «Холостяка» отказались смотреть шоу из-за Тимати

Телезрители не оценили выбор продюсеров. Они считают, что участие артиста в проекте — просто пиар.

«Даже смотреть неинтересно, когда понимаешь, что это хайп. Неужели в стране нет других холостяков, которые не только за пиаром идут на телевидение. Еще один жених, который пришел за пиаром», — возмутились интернет-пользователи.

В Сети критика обрушилась непосредственно и на самого Тимати. Репер согласился на съемки вскоре после расставания со своей возлюбленной, моделью Анастасией Решетовой. Зрители считают возмутительным отношение хип-хоп исполнителя к женщинам. Вместе с Решетовой Тимати воспитывает годовалого сына Ратмира. А Алена Шишкова родила ему в 2014 году дочь Алису.

«О, нет, он-то куда? С таким богатым опытом с женами и детьми. Две бывших жены, два ребенка, скоро и третья появится, и ребенок третий не за горами. Чего ему еще не хватает, с Настей разошелся, чтобы в шоу участвовать. Жалко Настю», — написали подписчики.

Зрители думают, что участие рэпера принесет в проект неискренность, поэтому шоу окажется неинтересным. Многие подписчики отказались смотреть «Холостяка».

«Похоже, впервые я не буду смотреть новый сезон. Ужасный холостяк. Жаль, с другим героем посмотрела бы», — призналась зрительница.

Нашлись и положительные отзыв на первый тизер. Тем не менее руководство проекта закрыло возможность комментировать видео.