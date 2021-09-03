Поклонники дочери Успенской обеспокоились ее состоянием

Фанаты дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной обеспокоены ее состоянием на видео, которые она выкладывает в свой Instagram. Они считают, что ее поведение стало немного не адекватным. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Татьяна после возвращения в Россию начала активно вести блог в социальной сети. Начинающая артистка выкладывает ролики со своим творчеством, чем вызывает опасения подписчиков. Прокомментировать ее поведение согласилась психолог Ольга Коротина-Гессе.

По словам специалиста, такие выступления — это исключительно диалог с самой собой, своими мыслями и чувствами. Вероятнее всего, быть профессиональной артисткой Татьяна не хочет. Все ее жесты и мимика говорят о том, что девушке сейчас тяжело. Психолог добавила, что не в праве ставить диагноз, однако то, что Плаксина страдает психологическим расстройством, очевидно.