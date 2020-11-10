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    10 ноября 2020, 17:09

    Поклонники «атаковали» в Сети владельца сет-листа Курта Кобейна

    Полина Петрова

    Поклонники музыкальной группы Nirvana «атаковали» в Сети владельца сет-листа Курта Кобейна, с целью заполучить артефакт, сообщило РИА ФАН.
    Поклонники «атаковали» в Сети владельца сет-листа Курта Кобейна

    Фанаты предлагают огромные деньги за эту находку. Как рассказал хозяин листа с концертной программой, Кобейн сделал записи незадолго до смерти. На бумаге написаны названия песен, с которыми Курт выходил на сцену в 1991 году в Бристоле.

    Часть почитателей творчества легендарного музыканта засомневались в подлинности сет-листа. Они вспомнили, что трек «Rape me» вошел в альбом «In Utero» лишь в 1993 году. После этого в Сети нашли аудиоверсию концерта и выяснили, что в то время Кобейн уже исполнял эту композицию.

    Nirvana была в Бристоле только несколько раз. Из-за этого цена записки значительно выросла.