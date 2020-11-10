Поклонники «атаковали» в Сети владельца сет-листа Курта Кобейна

Фанаты предлагают огромные деньги за эту находку. Как рассказал хозяин листа с концертной программой, Кобейн сделал записи незадолго до смерти. На бумаге написаны названия песен, с которыми Курт выходил на сцену в 1991 году в Бристоле.

Часть почитателей творчества легендарного музыканта засомневались в подлинности сет-листа. Они вспомнили, что трек «Rape me» вошел в альбом «In Utero» лишь в 1993 году. После этого в Сети нашли аудиоверсию концерта и выяснили, что в то время Кобейн уже исполнял эту композицию.

Nirvana была в Бристоле только несколько раз. Из-за этого цена записки значительно выросла.