Поклонники атаковали Джареда Лето матерными комментариями. «Виноват» Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов предложил своим подписчикам в Instagram написать под последним постом на странице американского актера и певца Джареда Лето один комментарий, обыграв его фамилию по случаю наступления лета. Пользователи поддержали флешмоб.

Харламов предложил своим поклонникам написать Джареду Лето: «Лето, не ******** (пролети), пожалуйста!». Свою акцию комик назвал не иначе как «кибератакой».

Подписчикам Харламова такая идея понравилась. Некоторые из них подумали, что если они поступят таким образом, возможно, хотя бы это лето не пролетит так же быстро, как это обычно бывает, что не успеешь и заметить. А вот Джаред Лето теперь точно заметит активность русскоязычных пользователей на своей странице. Возможно, ему придется даже немного подучить русский мат, чтобы разобраться, о чем же его все-таки попросили.

Источник фото: Instagram, страница Джареда Лето

В прошлом месяце Харламов устроил менее дерзкую, но не менее забавную «кибератаку» на Уилла Смита. Американский актер внезапно стал новой иконой бодипозитива после того, как располнел и не постеснялся выложить фото. А Харламов по такому случаю предложил засыпать страницу знаменитости рецептами сытной русской еды. По словам комика, мужчин в таком положении нужно поддерживать.