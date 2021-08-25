Поклонникам The Rolling Stones рассказали, что ждет группу после смерти Уоттса

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис высказал предположения о том, как будут разворачиваться дальнейшие события в легендарной группе The Rolling Stones после смерти барабанщика Чарли Уоттса. Об этом сообщило ИА НСН.

«После ухода Чарли Уоттса сложно видятся перспективы Rolling Stones, если вообще можно еще о каких-то перспективах столь древней команды говорить, при всей ее вечности. Мне кажется, что реальнее всего завершение тех концертов, которые уже были объявлены, в том числе американской части тура, хотя нюансов контракта мы, конечно, не знаем. Скорее всего, они их отыграют», — отметил Марголис.

Он добавил, что заменить Уоттса может Стив Джордан, но это будет выглядеть более, чем странно. Несмотря на то, что Стив прекрасен, он слегка отстает по возрасту от тех людей, которые будут с ним на сцене. Кроме того, он немного другого цвета кожи. В «роллингах» это будет смотреться как-то странно по отношению к их привычному виду, отметил музыкальный журналист.

Ранее стало известно о смерти смерти барабанщика Rolling Stones. Чарли Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Ему было 80 лет.