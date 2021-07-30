Поклонникам объяснили, почему Джоли и Питт тратят миллионы на адвокатов

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают непрекращающиеся судебные тяжбы за опеку над детьми. Поклонники актеров недоумевают, зачем тратить миллионы на адвокатов на протяжении стольких лет. О том, почему экс-супруги не могут прийти к консенсусу и договориться, рассказал сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Судебные разбирательства 46-летней Джоли и 57-летнего Питта претендуют на звание самого долгого звездного спора. На днях актрисе удалось выиграть суд об отстранении судьи Джона Удеркирка, который вел их дело. Апелляционный суд Калифорнии постановил, что судья не выполнил свой этический долг, скрыв дела с участием адвокатов Брэда Питта.

Эксперты отмечают, что любимица миллионов на этом не остановится. Решение суда может обнулить порядок опеки, и тогда судебные выяснения начнутся заново. Наблюдающие за процессом предполагают, что знаменитостям попросту нравится враждовать. Другого объяснения таким действиям они не находят.

Голливудский адвокат Марк Винсент Каплан отметил, что если разбирательства возобновятся, то бывшим супругам придется потратить еще несколько миллионов долларов. Судя по всему, бывшую звездную пару это не остановит.