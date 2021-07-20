Поклонникам МакSим объяснили природу происхождения слухов о состоянии певицы

Слухи о состоянии МакSим (Марины Абросимовой) — это выдумки желтой прессы. Ее лечащие врачи точно не сливают информацию СМИ. Об этом заявила представитель певицы Яна Богушевская в интервью РИА «Новости».

«Это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», — объяснила собеседница.

По словам Богушевской, разные сообщения о состоянии МакSим — это выдумки желтой прессы. Она отметила, что никаких изменений в состоянии певицы пока нет. На этой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что у Абросимовой начало отказывать правое легкое.

МакSим в тяжелом состоянии попала в больницу с пневмонией и подозрением на ковид в конце июня. У нее поражено 75% легких. Ее погрузили в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Позже певицу перевели на аппарат ЭКМО.