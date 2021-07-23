Поклонникам Людмилы Артемьевой рассказали о ее участии в 7 части «Сватов»

Актриса Людмила Артемьева появится на экранах в седьмой части сериала «Сваты». Несмотря на то, что она не принимала участие в съемках, которые проходили в Грузии, поклонники все же увидят любимую героиню, рассказал сайт teleprogramma.pro со ссылкой на источник из съемочной площадки.

Фанаты обеспокоились новостью, что актриса не появилась на съемках в Грузии, где несколько дней назад закончили снимать новый сезон. Однако их заверили, что актриса успела сняться еще в 2017 году, когда седьмая часть проекта только запускалась.