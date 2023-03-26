26 марта 2023, 00:30
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом
Фаната певицы Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом в Лос-Анджелесе
Возле дома певицы Рианны в Лос-Анджелесе задержали подозрительного мужчину. Он пытался проникнуть к ней в дом. Как сообщило издание TMZ, незнакомец заявил охранникам звезды, что собирался сделать ей предложение.
Охрана Рианны вызвала полицию и передала незатейливого поклонника правоохранителям.
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«Когда приехали полицейские, они надели на мужчину наручники, посадили его в машину и серьезно поговорили о его намерениях», — говорится в статье.
В итоге мужчину отпустили, так как он не успел нарушить никаких законов. Ему порекомендовали больше так не делать.
Для Рианны — это не первый подобный случай. Пять лет назад другому фанату удалось забраться в особняк к звезде. Он пробыл там сутки, но так и не дождался певицу, которая выступала с концертом в другом городе. После задержания он заявил, что хотел интимных отношений с артисткой.
В феврале Рианна, выступая на чемпионате Национальной футбольной лиги по американскому футболу Super Bowl-2023, подтвердила, что беременна вторым ребенком.
США
Музыка
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