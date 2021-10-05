Поклонник Нурмагомедова выскочил к нему на сцену. Видео

Во время пресс-конференции на благотворительном вечере в Великобритании на сцену к российском бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову выскочил поклонник. Он хотел обнять спортсмена, но охрана ему помешала.

Событие попало на видео, опубликованное в Twitter. Под конец встречи на сцену бросился мужчина с телефоном в руке. Охрана Нурмагомедова его остановила. Сам боец попросил фаната больше так не делать и проявить к нему «немного уважения».

Ранее Хабиб Нурмагомедов, большой любитель футбола, перечислил три самых лучших в истории этого вида спорта матча. По его мнению, это встречи «Манчестер» — «Реал» (2003 год), «Ливерпуль» — «Милан» (2005 год) и финал чемпионата мира 2006 года.