Поклонник Бузовой сделал ей предложение

Певице и актрисе Ольге Бузовой сделали предложение. Кадрами события она поделилась в Telegram-канале.

Поклонник сделал предложение Бузовой в Сочи, после выездного спектакля «Мужчина нарасхват».

«Мне сделали предложение руки и сердца сегодня», — подписала видео актриса.

На кадрах видно, что поклонник вышел на сцену. Большую часть его разговора с Бузовой не слышно. Однако можно разобрать, что, по словам поклонника, его сердце принадлежит актрисе. На этой фразе он опустился на одно колено и раскрыл коробку с кольцом. В зале раздались возгласы радости и удивления.

Сама Бузова также выразила смущение от сюрприза. Однако ответ актрисы на поступившее предложение неизвестен.

Судя по всему, поклонники Бузовой радостно восприняли новость. Под постом с видеозаписью они оставили свыше 2,4 тысячи реакций в виде сердца, а под публикацией с текстовым анонсом предложения — более 1,6 тысячи. В комментариях пользователи строят догадки, кто же устроил актрисе такой сюрприз. Также они советуют Бузовой принять предложение.