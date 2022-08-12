Покинувшую Россию Чулпан Хаматову обвинили в безумии

Покинувшая Россию и перебравшаяся в Ригу актриса Чулпан Хаматова готова участвовать в самых безумных проектах, чтобы не утратить популярность, заявил журналист Михаил Шахназаров. В эфире шоу «Полный абзац» он отметил — артистка объединится с актером Анатолием Белым, также отличившимся высказываниями против спецоперации по защите Донбасса.

По мнению журналиста, единственным поводом для объединения артистов могло стать безумие.

«Кабаре, которое они заслужили. В этой афише прекрасно все. Хаматова, Белый и выжившая из ума Петрушевская на одной сцене», — заявил Шахназаров.

После начала спецоперации по защите Донбасса актриса Чулпан Хаматова уехала в Латвию, а в конце марта уволилась из театра «Современник». Она негативно отозвалась о своем звании народной артистки России — по ее мнению, регалия является «бредятиной и светским пережитком». По мнению певца Юрия Лозы, это личное мнение актрисы, а россияне ничего не потеряют от ее ухода. Исполнитель добавил, что место Чулпан Хаматовой займут другие артисты.