«Покажите мозоли шахтерам»: Лободу раскритиковали за пост о тяжелой профессии певицы

Певица Светлана Лобода пожаловалась в Instagram на тяжелый график работы и в доказательство тяжелого труда приложила фото мозоли. Ей напомнили, что есть куча более сложных профессий, в которых к тому же и платят поменьше.

Лобода сфотографировала мозоль на стопе и в описании под фото описала свой напряженный график. «После 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3:30 ночи. Проснулась в восемь, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление», — рассказала исполнительница.

Она отметила, что вернулась к часу ночи, после чего легла на теплый пол в ванной не в состоянии поднять руки и ноги. «Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?» — спросила она поклонников.

Некоторые пользователи не совсем поняли жалобу певицы. Многие привели в пример профессии не менее трудные, но намного менее оплачиваемые. Кто-то напомнил Лободе, что она трудится не за бесплатно.

«Ну, это только такие профессионалы, как вы, так работают. Остальные с легкостью выходят на сцену, два притопа, три прихлопа. И на этом все», — пошутила подписчица.

«На стройке не работали, там мозоли побольше», — отметил другой пользователь. «Шахтерам и спасателям покажите вашу мозоль, они оценят», — посоветовала девушка певице.

Ранее сообщалось, Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau&Mann, в котором ударила музыканта.