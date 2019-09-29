«Пока, мама-неудачница». Волочкова рассказала о тайном аборте

Звезда встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым и забеременела от него. Однако тогда мама Тамара Владимировна заставила ее сделать аборт.

«Моя мать разрушила мою жизнь, она пыталась это сделать, когда я была с олигархом Сулейманом Керимовым. Мама заставила меня сделать аборт», — заявила Волочкова.

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Эти слова бывшей балерины поразили поклонников. Ранее в беседе с телеведущей Ксенией Собчак Волочкова рассказала, что у нее был выкидыш. Причем родить она должна была от Керимова.

Звезда также сообщила о достаточно напряженных отношениях с матерью, которые сохраняются на таком уровне уже давно. Из-за этого они крайне редко общаются.

«Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект», — добавила Волочкова.

В программе танцовщице посоветовали меньше думать и говорить о негативных моментах, которые мешают ей внести в жизнь счастье. В ответ Волочкова призналась, что уже 10 месяцев счастлива с любимым мужчиной. Он радует ее и делает приятные сюрпризы, хотя до замужества их отношения не дойдут, предположила балерина.