    20 января 2020, 19:37

    Пойманная с кокаином Бочкарева отделалась штрафом. Решение законное, но к нему есть претензии

    Дарья Бунякова, Регина Сафонова

    Преображенский суд Москвы обязал выплатить 30 тысяч рублей штрафа актрису Наталью Бочкареву за хранение кокаина. Но далеко не все поддерживают такое решение.

    «Дал бы условный срок»

    «Прокуратура, будучи несогласной с решением, может его оспорить. Обычно, если попадается простой гражданин, то у нас в государстве действует принцип гуманности. Правоохранительные и судебные органы могут пойти навстречу», — отметил юрист.

    Он также добавил, что, к сожалению, иногда происходит некоторое злоупотребление правом со стороны внутренних или внешних заинтересованных в этом лиц. Это приводит к негативным последствиям. В случае с Бочкаревой суд был обязан учитывать, что она женщина, мать, ранее не была судима и имеет положительную характеристику. Кроме того, важно, как актриса сообщила полиции о наркотиках.

    «Здесь очень много аспектов, как это происходило. У нас, к сожалению, в законе не написано, какие вещества, а написаны непосредственно размер и цель. Это тоже органы устанавливают», — подчеркнул Маленков.

    По его словам, если с запрещенными веществами попался обычный человек, например, бизнесмен или студент, на выходе из кафе, то будет действовать принцип гуманности. У правоохранителей не будет цели посадить человека, но иногда по статье о хранении наркотиков все же привлекают к уголовной ответственности.

    «Я бы госпоже Бочкаревой, если бы был судьей, дал бы условный срок. То хамское поведение при сотрудниках полиции потом вылилось все в большой резонанс, потому что лицо публичное. Я считаю, что с публичного лица должен быть спрос в судебной системе в два раза, а то и в три раза больше, чтобы не было с их стороны злоупотребления правом», — заключил Маленков.

    «Штраф — разумное наказание»

    Однако юрист Асия Мухамедшина заявила «360», что штраф был разумным наказанием для актрисы со стороны суда.

    «Так как это не особо крупный размер и без цели сбыта, то штрафные санкции — разумное наказание. Если бы было доказано, что с целью сбыта, либо больший размер хранения, то, конечно, же грозило бы лишение свободы», — сказала она.

    При этом юрист добавила, что иногда суд приговаривает к лишению свободы и при маленьких граммовках, но тогда роль играет именно цель. Таким образом, в каждом случае может быть разный исход: у кого-то штрафные санкции, а кого-то уже лишение свободы.

    «Должна отвечать наравне со всеми»

    В свою очередь, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев остался недоволен решением Преображенского суда Москвы.

    «Мы напишем запрос от себя и Общественной палаты. Нас не устраивает нехватка информации и такое, я бы назвал, мутное решение. Оно как-то очень кулуарно и очень неразъяснительно прошло», — заявил он «360».

    Он напомнил, что у Бочкаревой нашли 0,69 миллиграмма кокаина.

    «У нее было в четыре раза превышение допустимой дозы. Соответственно, сегодня решение суда — 30 тысяч рублей штрафа. Что это такое? Мы хотим разобраться в этой истории», — сказал Хамзаев и добавил, что независимо от статуса и известности перед законом все равны, поэтому в вопросе нужно разбираться «хладнокровно и профессионально».

    Если при актрисе нашли 0,69 миллиграмма кокаина, то она должна отвечать наравне со всеми гражданами, уверен глава «Трезвой России».

    Актрису Наталью Бочкареву остановили в центре Москвы в сентябре 2019 года. При ней нашли пакетик с кокаином, а сама она ехала за рулем в состоянии наркотического опьянения. 20 января 2020-го суд постановил оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков на 30 тысяч рублей.